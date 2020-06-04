У Києві будівельний вантажівка провалилася під асфальт під час ремонтних робіт
Як повідомляє Politeka.net, кадри і подробиці події з'явилися в соціальній мережі Facebook.
У Шевченківському районі стався казус: машина приїхала для ремонту і привезла щебінь, щоб виправити одну проблему, але тут же виявила іншу. На опублікованому фото видно, що вантажівка міцно застряг посеред дороги, попавши заднім колесом в яму. Судячи з усього, там був люк, який недостатньо добре закрили.
"У дворі вулиці Печенізького, 1/7, проводять ремонтні роботи. Ну, як проводять? Намагалися, але вантажівка зі щебенем провалилася під землю", - написав автори поста в співтоваристві "Київ Оперативний".
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Кияни бурхливо відреагували на подію в соціальних мережах. Деякі користувачі відзначили, що причиною аварії став велику вагу завантаженої машини:
"Вони б ще кар'єрний самоскид туди пригнали"; "А ми попереджали,що у нас аварійна територія,тепер нехай Банас подивиться"; "Треба терміново кликати археологів. У нас тут нові печери знайшли"; "це печеніги підкоп робили... при рюриках"; "Перевантаження звичайний"; "Та стежка явно не призначена для вантажівки".
Нагадаємо, ремонтна машина провалилася під асфальт в центрі Києва, фото: "Повинна була лагодити".
Як повідомляла Politeka, центр Києва залило окропом після аварії: відео потопу.
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