В Киеве строительный грузовик провалился под асфальт во время ремонтных работ

Как сообщает Politeka.net, кадры и подробности происшествия появились в социальной сети Facebook.

В Шевченковском районе произошел казус: машина приехала для ремонта и привезла щебень, чтобы исправить одну проблему, но тут же обнаружила другую. На опубликованном фото видно, что грузовик крепко застрял посреди дороги, угодив задним колесом в яму. Судя по всему, там был люк, который недостаточно хорошо закрыли.

"Во дворе улицы Печенежского, 1/7, проводят ремонтные работы. Ну, как проводят? Пытались, но грузовик с щебнем провалилась под землю", - написал авторы поста в сообществе "Киев Оперативный".

Киевляне бурно отреагировали на происшествие в социальных сетях. Некоторые пользователи отметили, что причиной аварии стал большой вес груженой машины:

"Они бы ещё карьерный самосвал туда пригнали"; "А мы предупреждали,что у нас аварийная територия,теперь пусть Банас посмотрит"; "Надо срочно звать археологов. У нас тут новые пещеры нашли"; "это печенеги подкоп делали... при рюриках"; "Перегруз обыкновенный"; "Та тропинка явно не предназначена для грузовика".

Напомним, ремонтная машина провалилась под асфальт в центре Киева, фото: "Должна была чинить".

Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.

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