Журналіст Андрій Пальчевський розкритикував оточення президента Володимира Зеленського за тиск

Як повідомляє Politeka.net, він обурився ситуацією в ефірі каналу "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Андрій Пальчевський висловився про політичні амбіції. За його словами, людям потрібно вибирати керівників з досвідом і реальними знаннями.

"Я нікуди не піду до тих пір, поки не відчую необхідність. Не те, що люди хотіли б... Я справді хотів би, щоб наші люди вибирали того чи іншого керівника, бо вони змушені вибрати ту людину, яка вміє керувати заводом, який може керувати організацією. А не групою осіб, які перекочували з диванів, де вони разом курили - зараз вони разом курять на інших диванах, які називаються зараз рада міністрів, Верховна Рада", - зазначив телеведучий.

Андрій Пальчевський звернув увагу, як прихід до влади змінює людей. Сучасні українські політики змінилася до невпізнання:

"до Речі, я подивився, як вони одягаються. Елегантно одягатися, порівняно з минулим роком. Я пам'ятаю, був такий, я їх називаю, "Скадовськ 72", а зараз всі такі "Париж-2019". Це теж про щось говорить. І причесочки пішли: живенько так, волоссячко акуратно укладене - значить все не так погано у них у Верховній Раді чи в уряді. І ось, виходить, у нашої людини один вихід в житті, якщо він хоче заробити - це йти у владу. А у владі крадуть, а для того, щоб красти, треба бути членом цієї зграї. І куди подітися чесній людині?".

Як зазначив Андрій Пальчевський, багато українські політики займаються не своєю справою. Ситуація дійшла до абсурду:

"Якщо ми будемо дивуватися, що у нас два футболіста керують газом, штангіст у нас піднімає культуру, боксер займається медициною, так я пропоную перейти на український підхід. Давайте так: на ринг випускаємо хірурга, бажано зі скальпелем, Марію Гаврилівну, яка робить котлети, ставимо відразу на Центробанк, і показуємо МВФ, що якщо у нас немає ресурсів - у нас є люди".

Андрій Пальчевський підкреслив, що більшість чиновників та депутатів зараз не розуміють, як потрібно керувати країною. За його словами, президент Володимир Зеленський не виправдав той образ, який сам собі створив у популярному серіалі "Слуга народу". Як вважає телеведучий, працівники сцени не повинні йти у владу.

"Якщо ми будемо підходити до виборів, як зазвичай, до будь-яких виборів, неважливо Київ, Харків, Херсон, Львів або Чернігів... і ми будемо знову за принципом: ми бачили на плакаті, хороша в кокошнику... до Речі, та, яка хороша в кокошнику, Оля, дуже хотілося б з нею поговорити на цю тему. Вона дівчина здравоумная. Сказати: як ти вважаєш, чи має моральне право людина, який співав, танцював і так далі працювати в комітеті з економічної безпеки України? Всі ці люди, які туди потрапили, більшість не має поняття про державний устрій взагалі ніякого. Ми розраховували, чому я підтримував Зеленського, що прийде Зеленський, відповідний моральному авторитету Голобородька з фільму. Я підкреслюю, він був в образі Голобородька", - резюмував Андрій Пальчевський.

Журналіст також розповів, як політики з оточення Володимира Зеленського намагаються "закрити рот" його колегам. Пальчевський попередив їх про сумні наслідки:

"Ми дійсно вже звикли до відстані і так далі, але скільки б не одягали нам маски, рот нам не закриють... Я їм не заздрю. Потім посипляться чиїсь голови".

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