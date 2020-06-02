У Києві поліції довелося втихомирювати агресивного охоронця, який відкрив стрілянину на вулиці

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис інциденту з'явилася в соцмережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Як повідомляють очевидці, вночі 2 червня на "проблемній" стоянці на вулиці Малиновського прогриміли постріли, 28. Охоронцю паркування на Оболоні стало нудно, і він вирішив розважити себе стріляниною. Стурбовані кияни вийшли перевірити, що відбувається, і чоловік почав погрожувати їм зброєю зі словами: "Ще раз підійдете - я вас розстріляю".

За викликом городян на місце події прибули два екіпажі патрульних. На відео чоловік зізнався поліцейським, що стріляв, а потім вибачився перед жителями найближчих будинків.

Вночі на Малиновського, 28, це там де «проблемна» стоянка, було чутно постріли. Люди вийшли подивитися що до чого, але особа почала погрожувати цим людям зброєю. Виявилося, що постріли дійсно були, бо то так розважається новий охоронець. Потім звісно вибачився, але кому від цього тепліше? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 2. Juni 2020

Раніше стало відомо, що колишній поліцейський відкрив вогонь по перехожих у місті Вишневе під Києвом. За даними правоохоронців, нетверезий водій посварився з кількома людьми після зауваження про неправильну парковку автомобіля. Під час конфлікту чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Поліцейські затримали дебошира та розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, відкрили стрілянину в центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Як повідомляла Politeka, неадекват з ножем атакував людей у Києві, з'їхалися силовики: фото

Також Politeka писала, що у храму в Києві відкрили стрілянину: з'їхалися силовики, кадри.