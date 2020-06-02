У Києві поліції довелося втихомирювати агресивного охоронця, який відкрив стрілянину на вулиці
Як повідомляє Politeka.net, відеозапис інциденту з'явилася в соцмережі Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).
Як повідомляють очевидці, вночі 2 червня на "проблемній" стоянці на вулиці Малиновського прогриміли постріли, 28. Охоронцю паркування на Оболоні стало нудно, і він вирішив розважити себе стріляниною. Стурбовані кияни вийшли перевірити, що відбувається, і чоловік почав погрожувати їм зброєю зі словами: "Ще раз підійдете - я вас розстріляю".
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За викликом городян на місце події прибули два екіпажі патрульних. На відео чоловік зізнався поліцейським, що стріляв, а потім вибачився перед жителями найближчих будинків.
Раніше стало відомо, що колишній поліцейський відкрив вогонь по перехожих у місті Вишневе під Києвом. За даними правоохоронців, нетверезий водій посварився з кількома людьми після зауваження про неправильну парковку автомобіля. Під час конфлікту чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів. Поліцейські затримали дебошира та розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
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