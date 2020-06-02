З 1 липня пасажирів метро в Києві чекають великі зміни
Прес-служба "Київського метрополітену" розповіла про новведениях на сторінці в Facebook, передає Politeka.net.
Вже через місяць пасажири не зможуть пройти на станцію за жетонами - в касах їх замінять разові квитки з QR-кодом. В цілому ж метро повністю переходить на електронні проїзні. Для оплати киянам і гостям столиці доведеться вибрати один з сучасних варіантів:
- KyivSmartCard;
- Карта метро (до 31.03.2021);
- Банківські картки з функцією безконтактної оплати (тільки на жовтих турнікетах);
- Мобільні додатки Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard.
Купити електронний квиток вже зараз можна в мобільному додатку "Kyiv Smart City", або у мережі Т-кіосків, які розташовані на зупинках громадського транспорту. Точні адреси відзначені на карті.
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Раніше представники "Метрополітену" розповіли, як українці зможуть скористатися правом на пільговий проїзд після переходу на електронні квитки. Так жителі столиці зможуть потрапити в метро завдяки "Картці киянина", а інші пільговиків повинні показати оригінал посвідчення. Аналогічні правила будуть діяти і в наземному транспорті Києва.
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