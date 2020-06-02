З 1 липня пасажирів метро в Києві чекають великі зміни

Прес-служба "Київського метрополітену" розповіла про новведениях на сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Вже через місяць пасажири не зможуть пройти на станцію за жетонами - в касах їх замінять разові квитки з QR-кодом. В цілому ж метро повністю переходить на електронні проїзні. Для оплати киянам і гостям столиці доведеться вибрати один з сучасних варіантів:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банківські картки з функцією безконтактної оплати (тільки на жовтих турнікетах);

Мобільні додатки Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard.

Купити електронний квиток вже зараз можна в мобільному додатку "Kyiv Smart City", або у мережі Т-кіосків, які розташовані на зупинках громадського транспорту. Точні адреси відзначені на карті.

Раніше представники "Метрополітену" розповіли, як українці зможуть скористатися правом на пільговий проїзд після переходу на електронні квитки. Так жителі столиці зможуть потрапити в метро завдяки "Картці киянина", а інші пільговиків повинні показати оригінал посвідчення. Аналогічні правила будуть діяти і в наземному транспорті Києва.

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