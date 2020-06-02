С 1 июля пассажиров метро в Киеве ждут большие перемены

Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о новведениях на странице в Facebook, передает Politeka.net.

Уже через месяц пассажиры не смогут пройти на станцию по жетонам - в кассах их заменят разовые билеты с QR-кодом. В целом же метро полностью переходит на электронные проездные. Для оплаты киевлянам и гостям столицы придется выбрать один из более современных вариантов:

  • KyivSmartCard;
  • Карта метро (до 31.03.2021);
  • Банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (только на желтых турникетах);
  • Мобильные приложения Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard.

Купить электронный билет уже сейчас можно в мобильном приложении "Kyiv Smart City" или в сети Т-киосков, которые расположены на остановках общественного транспорта. Точные адреса отмечены на карте.

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Ранее представители "Метрополитена" рассказали, как украинцы смогут воспользоваться правом на льготный проезд после перехода на электронные билеты. Так жители столицы смогут попасть в метро благодаря "Карте киевлянина", а другие льготчики должны показать оригинал удостоверения. Аналогичные правила будут действовать и в наземном транспорте Киева.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что по украинцам ударят новыми ограничениями и правилами: "С 7 июня начнут штрафовать за...".

 