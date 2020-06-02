С 1 июля пассажиров метро в Киеве ждут большие перемены

Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о новведениях на странице в Facebook, передает Politeka.net.

Уже через месяц пассажиры не смогут пройти на станцию по жетонам - в кассах их заменят разовые билеты с QR-кодом. В целом же метро полностью переходит на электронные проездные. Для оплаты киевлянам и гостям столицы придется выбрать один из более современных вариантов:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (только на желтых турникетах);

Мобильные приложения Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard.

Купить электронный билет уже сейчас можно в мобильном приложении "Kyiv Smart City" или в сети Т-киосков, которые расположены на остановках общественного транспорта. Точные адреса отмечены на карте.

Ранее представители "Метрополитена" рассказали, как украинцы смогут воспользоваться правом на льготный проезд после перехода на электронные билеты. Так жители столицы смогут попасть в метро благодаря "Карте киевлянина", а другие льготчики должны показать оригинал удостоверения. Аналогичные правила будут действовать и в наземном транспорте Киева.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

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