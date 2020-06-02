С 1 июля пассажиров метро в Киеве ждут большие перемены
Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о новведениях на странице в Facebook, передает Politeka.net.
Уже через месяц пассажиры не смогут пройти на станцию по жетонам - в кассах их заменят разовые билеты с QR-кодом. В целом же метро полностью переходит на электронные проездные. Для оплаты киевлянам и гостям столицы придется выбрать один из более современных вариантов:
- KyivSmartCard;
- Карта метро (до 31.03.2021);
- Банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (только на желтых турникетах);
- Мобильные приложения Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard.
Купить электронный билет уже сейчас можно в мобильном приложении "Kyiv Smart City" или в сети Т-киосков, которые расположены на остановках общественного транспорта. Точные адреса отмечены на карте.
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Ранее представители "Метрополитена" рассказали, как украинцы смогут воспользоваться правом на льготный проезд после перехода на электронные билеты. Так жители столицы смогут попасть в метро благодаря "Карте киевлянина", а другие льготчики должны показать оригинал удостоверения. Аналогичные правила будут действовать и в наземном транспорте Киева.
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