В київській лікарні маму не пустили до вмираючої дитини через карантин

Як повідомляє Politeka.net подробиці скандалу розповіли в ефірі "ТСН" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Чотирирічний Олексій лежав у столичній лікарні "Охматдит" з лейкемією з січня 2020 року, а у травні його не стало. В останні хвилини свого життя хлопчик кликав свою маму, яку лікарі не пустили в палату, посилаючись на посадову інструкцію.

Як виявилося, через карантин керівництво медустанови обмежило час відвідування в реанімації - жінці дозволяли відвідувати хлопчика тільки по годині два рази в день. У фатальний день мама заходила до дитині вранці, а ввечері, коли стан погіршився, її вже не пустили. Вона стверджує, що лікарі побоювалися вірусної інфекції.

Тітка малюка, Тетяна Несвідоменко, поділилася своїм горем у Facebook. За її словами, Олексій йшов на самоті і кликав маму перед смертю. Родичка впевнена, що близькість самого рідної людини могла б врятувати хлопчика:

"Єдина найкраща терапія для будь-якого малюка - це коли мама поруч. Зв'язок матері і її дитини неймовірно сильна й цілюща, я це точно знаю, я ж теж мама. Ніхто ніколи не зможе довести мені протилежне. Мені навіть на секунду складно уявити як 4-ьох річний малюк, якого і так вже дуже погано, кличе маму, а мами поруч немає".

Заступники головного лікаря розповіли, що під час карантину у відділення інтенсивної терапії можна заходити лише батькам, які перебувають у лікарні і не контактують із зовнішнім світом. За словами медиків, в день трагедії жінка виходила на вулицю. Сама мама підтвердила це заявивши, що зустрічалася з чоловіком.

"якби мама була біля реанімації - маму б запустили. Їй сказали не заходити вже після того, коли вона вийшла на вулицю", - пояснили медики.

В адміністрації заявили, що після інциденту переглянуть правила і дозволять батькам заходити до дітей цілодобово. Однак доведеться пройти тест на вірус і дотримувати режим ізоляції.

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