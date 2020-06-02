Київрада на чолі з мером Києва Віталієм Кличком платять охраникам мільйони, але відмовляються від їхніх послуг

За даними порталу "Інформатор.Гроші", у 2020 році на збиткову "Муніципальну охорону" виділили понад 100 мільйонів гривень із бюджету, передає Politeka.net.

Комунальне підприємство було створено в 2017 році - тоді там працювало всього шість осіб. У 2018 штат зріс до 21 людини, в 2019 - 59 чоловік, а в цьому році в охорону набрали майже 400 чоловік.

Згідно зі звітами, за весь час своєї роботи підприємство приносить Києву великі збитки, які покривають з міського бюджету. Так у документах зазначено, що за підсумками 2019 року втрати повинні скласти 44,4 мільйона гривень - їх планують покрити дотацією в розмірі 50 мільйонів гривень. У фінплані на 2020 році значиться сума в 105 мільйонів гривень.

У тендерах системи «Prozorro» зазначено, на що витрачає гроші "Муніципальна охорона". Як виявилося, на екіпірування для співробітників обійдеться в 35 мільйонів гривень, включаючи жилети, черевики, формений одяг, автомобілі, посвідчення, захист і багато іншого.

Навіть з державним забезпеченням "Муніципальна охорона" не змогла виграти тендер на охорону київської мерії та голови міста Віталія Кличка. В результаті Київрада уклав договір не з збитковим КП, а з однією з частин Нацгвардії (вартість угоди склала 11,1 мільйона).

Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про нових ослаблення карантину в Києві: "з 30 травня...".

Також Politeka писала, що Кличко вирішив не пускати людей в метро, заява: "Треба буде трохи почекати".