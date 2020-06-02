Киевсовет во главе с мэром Киева Виталием Кличко платят охраникам миллионы, но отказываются от их услуг

По данным портала "Информатор.Деньги", в 2020 году на убыточную "Муниципальную охрану" выделили более 100 миллионов гривен из бюджета, передает Politeka.net.

Коммунальное предприятие было создано в 2017 году - тогда там работало всего шесть человек. В 2018 штат вырос до 21 человека, в 2019 - 59 человек, а в этом году в охрану набрали почти 400 человек.

Согласно отчетам, за все время своей работы предприятие приносит Киеву большие убытки, которые покрывают из городского бюджета. Так в документах указано, что по итогам 2019 года потери должны составить 44,4 миллиона гривен - их планируют покрыть дотацией в размере 50 миллионов гривен. В финплане на 2020 году значится сумма в 105 миллионов гривен.

В тендерах системы «Prozorro» указано, на что же тратит деньги "Муниципальная охрана". Как оказалось, на экипировка для сотрудников обойдется в 35 миллионов гривен, включая жилеты, ботинки, форменную одежду, автомобили, удостоверения, защиту и многое другое.

Даже с государственным обеспечением "Муниципальная охрана" не смогла выиграть тендер на охрану киевской мэрии и главы города Виталия Кличко. В итоге Киевсовет заключил договор не с убыточным КП, а с одной из частей Нацгвардии (стоимость сделки составила 11,1 миллиона).

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".

Также Politeka писала, что Кличко решил не пускать людей в метро, заявление: "Надо будет немного подождать".