Мер Києва Віталій Кличко вирішив пробігтися за всіх киян і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, відео традиційного Забігу під каштанами" з'явилося на сторінці градоначальника в Facebook.

В 2020 році через карантин захід пройшов у дуже вузькому форматі. Як видно на ролику, разом з Віталієм Кличком бігли всього з десяток людей - мер представив їх, як "амбасадорів пробігу". Голова КМДА похвалився своїм вчинком і відзвітував, скільки грошей вдалося зібрати на благодійності:

"Ми подолали дистанцію у 5 кілометрів за всіх киян. Забіг проходив 35 хвилин. За цей час зареєструвалося понад 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 тисяч гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу".

Багато користувачів соціальної мережі залишилися незадоволені вчинком Віталія Кличка в коментарях. Деякі нагадали, що завдяки мера в Києві не стало каштанів, на честь яких названо забіг:

"Може б ви краще поплавали в київських калюжах після дощу??"; "Туйовый мер"; "Пробіг під туями)"; "Вкрав 400 мільйонів на неіснуючому снігу, зібрав 370 тисяч на пробігу ))))"; "На дембель тобі пора!!!"; "Хто-то пролетить на цих виборах, як фанера над Парижем".

Друзі! «Пробіг під каштанами» уже став для мене, як і для багатьох киян, традицією. Бо ми з вами не уявляємо свого життя без спорту та руху! А ще це - можливість своїм маленьким внеском зробити світ добрішим і допомогти дітям з вродженими вадами серця. Нажаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію в 5 кілометрів за всіх киян. Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу. За кошти ж, які були зібрані під час пробігу минулого року, організатори придбали для Центру дитячої кардіології життєво необхідний наркозо-дихальний апарат вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. «Пробіг під каштанами» - це не змагання за медалі чи призи. Це - захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно - в середньому темпі. Помилувалися Дніпром:) і заохотили багатьох благодійників зробити внески і допомогти діткам з вадами серця, підтримати лікарів. Я дякую всім! Вірю, що наступного року ми проведемо «Пробіг під каштанами» всі разом. Як це було багато років поспіль. Gepostet von Кличко - мер am Sonntag, 31. Mai 2020

Раніше городяни поцікавилися, куди витратили майже 400 мільйонів гривень, які "Київавтодору" виділили на прибирання доріг, тоді як зима видалася безсніжною. За словами Віталія Кличка, кошти витратили на купівлю солі, якої залишилося ще дуже багато.

Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про нових ослаблення карантину в Києві: "з 30 травня...".

Також Politeka писала, що Кличко вирішив не пускати людей в метро, заява: "Треба буде трохи почекати".