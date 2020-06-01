Мер Києва Віталій Кличко вирішив пробігтися за всіх киян і нарвався на критику
Як повідомляє Politeka.net, відео традиційного Забігу під каштанами" з'явилося на сторінці градоначальника в Facebook.
В 2020 році через карантин захід пройшов у дуже вузькому форматі. Як видно на ролику, разом з Віталієм Кличком бігли всього з десяток людей - мер представив їх, як "амбасадорів пробігу". Голова КМДА похвалився своїм вчинком і відзвітував, скільки грошей вдалося зібрати на благодійності:
"Ми подолали дистанцію у 5 кілометрів за всіх киян. Забіг проходив 35 хвилин. За цей час зареєструвалося понад 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 тисяч гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу".
Гаряча Ратаковскі без краплі збентеження показала, як зводить з розуму чоловіків: «розстебнула сорочку і...»
В ПриватБанку почали блокування рахунків, грошей не зняти: "клієнт повинен..."
"Це не мій син": батьки "Холостяка" Макса Михайлюка приголомшили зізнанням про його кохану
Випробування для українців, обвал курсу і нововведення на кордоні – головне за ніч
Багато користувачів соціальної мережі залишилися незадоволені вчинком Віталія Кличка в коментарях. Деякі нагадали, що завдяки мера в Києві не стало каштанів, на честь яких названо забіг:
"Може б ви краще поплавали в київських калюжах після дощу??"; "Туйовый мер"; "Пробіг під туями)"; "Вкрав 400 мільйонів на неіснуючому снігу, зібрав 370 тисяч на пробігу ))))"; "На дембель тобі пора!!!"; "Хто-то пролетить на цих виборах, як фанера над Парижем".
Раніше городяни поцікавилися, куди витратили майже 400 мільйонів гривень, які "Київавтодору" виділили на прибирання доріг, тоді як зима видалася безсніжною. За словами Віталія Кличка, кошти витратили на купівлю солі, якої залишилося ще дуже багато.
Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про нових ослаблення карантину в Києві: "з 30 травня...".
Також Politeka писала, що Кличко вирішив не пускати людей в метро, заява: "Треба буде трохи почекати".