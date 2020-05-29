«Голос» використовує кандидатуру Сергія Притули, щоб перетягнути голоси всіх, хто проти Кличка і «слуг народу» на виборах мера Києва

Про новий «договірняк» щодо столичних виборів розповів у програмі «Недобрий вечір» її ведучий Ігор Лесєв. Про це пише Politeka.net.

Журналіст заявив, що зараз різні політичні сили об'єдналися для переобрання Віталія Кличка на посаду мера Києва. Він уточнив, що це стало можливим після того, як кандидати від «Слуги народу» остаточно втратили свій шанс на перемогу в столиці, а Офіс президента очолив Андрій Єрмак.

«Єрмак – це Кличко, а Кличко – це "договірняк" із Зеленським. Місто зараз зливають під нове переобрання Кличка. При цьому в багатоходівці грає і Порошенко, і партія Вакарчука», - розповів Лесєв.

Зокрема, ведучий уточнив, що партія «Голос» має намір використовувати відомого ведучого Сергія Притулу як «спойлера» Кличка.

«Він збиває на ранньому старті «зелених» і відтягує на себе голоси решти всіх несистемних кандидатів», - пояснив Лесєв.

Він підкреслив, що в столиці склався такий же «договірняк», як і у Верховній Раді, де «слуги народу» голосують за закони спільно з партіями Порошенка і Вакарчука.

«Прямий кандидат від «Слуги народу» вже не прохідний. Тому Єрмак штовхає ідею, що Кличко для «зелених» - нормальний варіант. Порошенко проти Кличка виставить якогось клоуна. А від Вакарчука йде Притула, який перетягує на себе всіх, хто проти Кличка і «зелених». І в результаті ця ж сама команда мародерів продовжить наступні 5 років доїти столицю», - підсумував Лесєв.

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