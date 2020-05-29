«Голос» использует кандидатуру Сергея Притулы, чтобы перетянуть голоса всех, кто против Кличко и «слуг народа» на выборах мэра Киева

О новом «договорняке» по столичным выборам рассказал в программе «НеДобрый вечер» ее ведущий Игорь Лесев. Об этом пишет Politeka.net.

Журналист заявил, что сейчас разные политические силы объединились для переизбрания Виталия Кличко на пост мэра Киева. Он уточнил, что это стало возможным после того, как кандидаты от «Слуги народа» окончательно упустили свой шанс на победу в столице, а Офис президента возглавил Андрей Ермак.

«Ермак – это Кличко, а Кличко – это договорняк с Зеленским. Город сейчас сливают под новое переизбрание Кличко. При этом в многоходовке играет и Порошенко, и партия Вакарчука», - рассказал Лесев.

В частности, ведущий уточнил, что партия «Голос» намерена использовать известного ведущего Сергея Притулу в качестве «спойлера» Кличко.

«Он сбивает на раннем старте «зеленых» и оттягивает на себя голоса всех остальных несистемных кандидатов», - пояснил Лесев.

Он подчеркнул, что в столице сложился такой же «договорняк», как и в Верховной Раде, где «слуги народа» голосуют за законы совместно с партиями Порошенко и Вакарчука.

«Прямой кандидат от «Слуги народа» уже не проходной. Поэтому Ермак толкает идею, что Кличко для «зеленых» - нормальный вариант. Порошенко против Кличко выставит какого-то клоуна. А от Вакарчука идет Притула, который перетягивает на себя всех, кто против Кличко и «зеленых». И в итоге эта же самая команда мародеров продолжит следующие 5 лет доить столицу», - подытожил Лесев.

Напомним, киевляне определились, кому отдадут голос на выборах в 2020 году, новый соцопрос.

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