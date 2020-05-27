До чого призводить недбалість

Робітники випадково пробили трубу з газом під час будівництва метро на Виноградарі

Як повідомляє Politeka.net, кадри аварії опублікували в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

На опублікованих кадрах видно, як під час робіт екскаватор зачепив трубу, з якої тут же вдарив газ. Потік добре помітний завдяки часткам грунту. Мабуть, водій запанікував, адже вежа будівельної машини початку безцільно обертатися.

"Київ. Метробуд знову мочить. Навпроти Крістерграда. Аварійки стоять. Трубу розкопали. І активно обговорюють проблему присутні начальники. І курять. Мабуть газ не йде", - повідомили джерела.

Очевидці також опублікували фотографію, на якій видно автомобіль газової служби. Місце пробиття розкопали, у нього зібралося кілька людей. Судячи з усього, будівельні роботи тимчасово призупинили.

Киев. Метрострой опять мочит Напротив кристерграда Аварийки стоят. Трубу раскопали. И активно обсуждают проблему собравшиеся начальники. И курят. Видимо газ не идет уже (teeth) Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 27. Mai 2020

З 25 травня київське метро відновило роботу після обмежень, але вже 27 травня Віталій Кличко вирішив посилити правила для пасажирів.

"В метро в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції. Треба буде трохи почекати біля входу, дотримуючись дистанцію і в масці", - заявив київський мер.

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