Зловмисники відкрили стрілянину і підпалили машину в центрі Києва
Як передає Politeka.net, подробиці події розкрила прес-служба столичної поліції Facebook.
За даними правоохоронців, 26 травня група невідомих розстріляла громадянина Чорногорії на вулиці Драгомирова у Печерському районі. Потім зловмисники втекли на автомобілі, який спалили для знищення доказів. Судячи з відео із камер, вони і самі пристойно обгоріли.
37-річного постраждалого доставили в лікарню. З'ясувалося, що потерпілий знаходиться в міжнародному розшуку, як глава наркокартелю.
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«Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий переділ сфер впливу в самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, контролюючими наркотрафік», - заявив глава Нацполиции Ігор Клименко.
Слідство встановило, що громадяни Сербії, Чорногорії та Македонії приїхали в Україну на початку травня і почали підготовку до замаху. Вони купили вогнепальну зброю і стежили за жертвою, перш ніж напасти.
27 травня чотирьох підозрюваних затримали на в'їзді в Одесу. Проти них почали кримінальне провадження за ознаками замаху на вбивство.
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