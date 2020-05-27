Зловмисники відкрили стрілянину і підпалили машину в центрі Києва

Як передає Politeka.net, подробиці події розкрила прес-служба столичної поліції Facebook.

За даними правоохоронців, 26 травня група невідомих розстріляла громадянина Чорногорії на вулиці Драгомирова у Печерському районі. Потім зловмисники втекли на автомобілі, який спалили для знищення доказів. Судячи з відео із камер, вони і самі пристойно обгоріли.

37-річного постраждалого доставили в лікарню. З'ясувалося, що потерпілий знаходиться в міжнародному розшуку, як глава наркокартелю.

«Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий переділ сфер впливу в самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, контролюючими наркотрафік», - заявив глава Нацполиции Ігор Клименко.

Слідство встановило, що громадяни Сербії, Чорногорії та Македонії приїхали в Україну на початку травня і почали підготовку до замаху. Вони купили вогнепальну зброю і стежили за жертвою, перш ніж напасти.

Бандітоси-підпалювачі Сьогодні на Новопечерських Липках сталася стрілянина - двоє озброєних осіб скоїли замах на вбивство по вулиці Драгомірова, 15. 37-річного потерпілого було госпіталізовано. По місту Києву було оголошено про спеціальну поліцейську операцію «Сирена» по розшуку та затриманню цих осіб. Якимось чином особи дізналися, що їх шукають, а тому вирішили підпалити своє авто, але разом із автівкою трохи і себе підсмажили 🤷🏻‍♂️🙈 Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 26. Mai 2020

27 травня чотирьох підозрюваних затримали на в'їзді в Одесу. Проти них почали кримінальне провадження за ознаками замаху на вбивство.

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