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Жителі Києва можуть повернути гроші за неякісні комунальні послуги

Як повідомляє Politeka.net, про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

У киян є можливість поскаржитися на якість постачання води та опалення в житлових будинках, а також вимагати усунути неполадки. Якщо ж клієнти заплатили за квитанцією, але не отримали якісне обслуговування - вони можуть претендувати на повернення грошей.

"У разі, якщо послуги неналежної якості, клієнти мають право на перерахунок", - підкреслив Петро Пантелєєв.

Якщо є скарги, киянину насамперед потрібно звернутися до міської диспетчерської за номером 15-57 з міського або (044) 500-15-57 – з мобільного. Крім того, можна відправитися в "Центр комунального сервісу".

Постачальник послуг зобов'язаний відреагувати на скаргу, прийти за адресою і написати акт-претензію. Наприклад, якщо квартира погано опалюється, претензії слід направити в "Київтеплоенерго" або "Євро-Реконструкцію". Фахівці приходять, дивляться і усувають причину, після чого перераховують вартість опалення чи водопостачання.

Якщо після візиту постачальників мешканці все одно незадоволені перевіркою, залучається муніципальна інспекція - особливий підрозділ КМДА, яка займається захистом прав споживачів коммунальнх послуг в Києві. За словами Пантелєєва, в 2019 році інспектори неодноразово допомагали киянам повернути гроші за неякісні послуги.

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