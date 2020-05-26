Мер Києва Віталій Кличко розповів, як городяни зможуть зарахувати дітей у садки або школи

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА назвав нові правила під час брифінгу 26 травня.

Напередодні Міністерство освіти затвердило графік проведення ЗНО в Україні. За словами Віталія Кличка, столичні школи будуть користуватися планом уряду і вже готуються до тестування випускників.

"З 15 по 17 червня в столичних школах будуть проводити пробне ЗНО за бажанням учнів. Основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня. Графік та місця проведення оцінки будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти і науки. З усією необхідною інформацією", - заявив градоначальник.

Кияни почнуть повертатися до навчального процесу з початку літа. Як повідомив мер, садки і школи почнуть приймати дітей вже в червні.



"Розсилку запрошень у садки, згідно поданих заявок і електронної черги, Департамент освіти відновить з 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді. А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть у школах з 1 червня по 1 вересня", - наголосив Віталій Кличко.

Не всі кияни вважають, що столиця готова до відкриття шкіл і дошкільних установ, про що пишуть в коментарях:

"Зібралися відкривати садки. А гаряча вода де???"; "Хто порадив Вам кожні дві години обробляти дитсады хлоркою??? Ви вб'єте легкі дітей"; "У нас в садку +13! Хто поведе дітей в сад в таких умовах!?".

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