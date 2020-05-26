Мер Києва Віталій Кличко розповів, як городяни зможуть зарахувати дітей у садки або школи
Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА назвав нові правила під час брифінгу 26 травня.
Напередодні Міністерство освіти затвердило графік проведення ЗНО в Україні. За словами Віталія Кличка, столичні школи будуть користуватися планом уряду і вже готуються до тестування випускників.
"З 15 по 17 червня в столичних школах будуть проводити пробне ЗНО за бажанням учнів. Основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня. Графік та місця проведення оцінки будуть опубліковані на сайті Департаменту освіти і науки. З усією необхідною інформацією", - заявив градоначальник.
У мережі розкрили таємний роман "коханця" Лорак Еміна Агаларова і Поліни Гагаріної: "Близькість п'янить"
Долар прийшов до тями: важливе попередження для українців, «через тиждень буде...»
"На 1000 гривень менше": з рахунків українців зникають гроші, ПриватБанк зробив важливу заяву
Різкий розворот курсу долара, стрибок тарифів і нові правила проїзду — головне за ніч
Кияни почнуть повертатися до навчального процесу з початку літа. Як повідомив мер, садки і школи почнуть приймати дітей вже в червні.
"Розсилку запрошень у садки, згідно поданих заявок і електронної черги, Департамент освіти відновить з 1 червня. І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді. А для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть у школах з 1 червня по 1 вересня", - наголосив Віталій Кличко.
Не всі кияни вважають, що столиця готова до відкриття шкіл і дошкільних установ, про що пишуть в коментарях:
"Зібралися відкривати садки. А гаряча вода де???"; "Хто порадив Вам кожні дві години обробляти дитсады хлоркою??? Ви вб'єте легкі дітей"; "У нас в садку +13! Хто поведе дітей в сад в таких умовах!?".
Нагадаємо, Кличко пояснив, куди пішли гроші на дороги в Києві: "Тепер у мерії проблема".
Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
Також Politeka писала, що Кличко розповів, коли в Києві запрацюють торгові центри: "Пора закінчувати".