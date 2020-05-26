Третина автобусів не зможе виїхати на приміські маршрути після ослаблення карантину в Київській області
Як повідомляє Politeka.net про це генеральний директор компанії-перевізника "Трансгруп" Володимир Назаренко розповів виданню "Апостроф".
З 26 травня в Київській області відновлює роботу приміський транспорт, однак жителі регіону будуть неприємно здивовані кількістю маршруток. За словами Назаренка, багато водіїв просто не вийдуть на роботу.
"На маршрути вийде близько 70% транспортного складу. Це пов'язано з тим, що водіям з області буде складно дістатися до роботи або вони вже знайшли іншу роботу", - заявив підприємець.
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Володимир Назаренко додав, що підприємці незадоволені правилами від Кабміну. Так водіям автобусів дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях, при цьому в метро таких обмежень немає. У той же час, перевізники не бажають підвищувати вартість проїзду, щоб компенсувати багатотисячні втрати з-за карантину.
"Покривати ці збитки за рахунок підвищення цін на проїзд не будуть. Для покриття потрібно збільшити ціни вдвічі, а на це ніхто не піде", - підкреслив Володимир Назаренко.
Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".
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