Третина автобусів не зможе виїхати на приміські маршрути після ослаблення карантину в Київській області

Як повідомляє Politeka.net про це генеральний директор компанії-перевізника "Трансгруп" Володимир Назаренко розповів виданню "Апостроф".

З 26 травня в Київській області відновлює роботу приміський транспорт, однак жителі регіону будуть неприємно здивовані кількістю маршруток. За словами Назаренка, багато водіїв просто не вийдуть на роботу.

маршрутка, транспорт

"На маршрути вийде близько 70% транспортного складу. Це пов'язано з тим, що водіям з області буде складно дістатися до роботи або вони вже знайшли іншу роботу", - заявив підприємець.

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Володимир Назаренко додав, що підприємці незадоволені правилами від Кабміну. Так водіям автобусів дозволено перевозити пасажирів лише на сидячих місцях, при цьому в метро таких обмежень немає. У той же час, перевізники не бажають підвищувати вартість проїзду, щоб компенсувати багатотисячні втрати з-за карантину. 

маршрутка

"Покривати ці збитки за рахунок підвищення цін на проїзд не будуть. Для покриття потрібно збільшити ціни вдвічі, а на це ніхто не піде", - підкреслив Володимир Назаренко.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".

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