Треть автобусов не сможет выехать на пригородные маршруты после ослабления карантина в Киевской области

Как сообщает Politeka.net, об этом генеральный директор компании-перевозчика "Трансгруп" Владимир Назаренко рассказал изданию "Апостроф".

С 26 мая в Киевской области возобновляет работу пригородный транспорт, однако жители региона будут неприятно удивлены количеством маршруток. По словам Назаренко, многие водители попросту не выйдут на работу.

маршрутка, транспорт

"На маршруты выйдет около 70% транспортного состава. Это связано с тем, что водителям из области будет сложно добраться до работы или они уже нашли другую работу", - заявил предприниматель.

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Владимир Назаренко добавил, что предприниматели недовольные правилами от Кабмина. Так водителям автобусов разрешено перевозить пассажиров лишь на сидячих местах, при этом в метро таких ограничений нет. В то же время, перевозчики не желают повышать стоимость проезда.

маршрутка

"Предприятие получило убыток в 480 тыс. гривен за период карантина и простоя. Покрывать эти убытки за счет повышения цен на проезд не будут. Для покрытия нужно увеличить цены вдвое, а на это никто не пойдет", - подчеркнул Владимир Назаренко.

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве не будут запускать маршрутки, советник Кличко раскрыл детали: "Как в Китае".