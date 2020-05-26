Треть автобусов не сможет выехать на пригородные маршруты после ослабления карантина в Киевской области

Как сообщает Politeka.net, об этом генеральный директор компании-перевозчика "Трансгруп" Владимир Назаренко рассказал изданию "Апостроф".

С 26 мая в Киевской области возобновляет работу пригородный транспорт, однако жители региона будут неприятно удивлены количеством маршруток. По словам Назаренко, многие водители попросту не выйдут на работу.

"На маршруты выйдет около 70% транспортного состава. Это связано с тем, что водителям из области будет сложно добраться до работы или они уже нашли другую работу", - заявил предприниматель.

Владимир Назаренко добавил, что предприниматели недовольные правилами от Кабмина. Так водителям автобусов разрешено перевозить пассажиров лишь на сидячих местах, при этом в метро таких ограничений нет. В то же время, перевозчики не желают повышать стоимость проезда.

"Предприятие получило убыток в 480 тыс. гривен за период карантина и простоя. Покрывать эти убытки за счет повышения цен на проезд не будут. Для покрытия нужно увеличить цены вдвое, а на это никто не пойдет", - подчеркнул Владимир Назаренко.

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

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