Хто б міг подумати...

У Києві на Оболоні позашляховик провалився під землю

Про це повідомляє "Оболонський район міста Києва" в Facebook.

Зокрема, на вулиці Зої Гайдай біля одного з магазинів чоловік припаркував свою машину.

Але коли він вийшов з магазину, виявилося, що авто провалилося під землю.

Особливо постраждала задня частина машини, яка найбільше виявилася під землею.

"Найсумніше, що до цього нікому немає діла, й не буде. Кличко цікавлять тільки мости і свята", " Кличко ні при чому. Винен двірник!", "Походу карма наздоганяє тих, хто паркується на газонах і пішохідних зонах", - пишуть в коментарях.

Нещодавно в комунальники Києва почали проводити випробування теплових мереж, які призвели до цього потопу.

Кияни показали, що на вулиці Великій Васильківській неподалік від торгового центру "Ocean Plaza". Дорогу залили потоки гарячої води, на проїжджій частина піднялися клуби пари.

На одному з відео можна помітити, що окріп виливається з переповненого колектора. Поруч стоять представники комунальної служби, які, по всій видимості, обговорюють подію.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення тарифів на комуналку, оголошені нові ціни: "є 10 днів, щоб...".

Як повідомляла Politeka, Кличко оголосив нові правила по комуналці і розлютив киян: "Місто має платити".

Також Politeka писала, що Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни".