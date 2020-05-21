Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА назвав остаточну дату під час брифінгу 21 травня.

"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.

За словами Віталія Кличка, в Києві продовжують знімати обмеження. Так з 23 травня влади дозволять відкрити магазини площею до 1000 кв м, спортивні і дитячі майданчики в парках, скверах та у дворах житлових будинків. З 25 травня відновлять роботу промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

А ось коли запрацюють ТРЦ, поки незрозуміло. Віталій Кличко повідомив, що КМДА вирішить це питання вже після відкриття підземки.

Ще один етап ослаблення карантину почнеться з 1 червня: відкриються дитячі сади, вузи, профтехучилища і школи для тих, хто здає ЗНО. Крім того, відкриються пляжі, фітнес-центри і спортзали, але не басейни. Мер Києва підкреслив, що обмеження почнуть знімати в зазначені терміни тільки за сприятливої ситуації.

"Все буде залежати від того, наскільки кияни свідомо поставляться до елементарним, але таким необхідним заходам безпеки. Тому ослаблення обмежень - це не ігнорування вірусу! А розуміння того, що його треба взяти під контроль і навчитися жити дещо в інших реаліях", - заявив Кличко.

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

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