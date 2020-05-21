Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда и какой транспорт начнет работать в обычном режиме

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА назвал окончательную дату во время брифинга 21 мая.

"С соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - сообщил киевский мэр.

По словам Виталия Кличко, в Киеве продолжают снимать ограничения. Так с 23 мая власти позволят открыть магазины площадью до 1000 кв м, спортивные и детские площадки в парках, скверах и во дворах жилых домов. С 25 мая возобновят работу промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

А вот когда заработают ТРЦ, пока непонятно. Виталий Кличко сообщил, что КГГА решит этот вопрос уже после открытия подземки.

Еще один этап ослабления карантина начнется с 1 июня: откроются детские сады, вузы, профтехучилища и школы для тех, кто сдает ВНО. Кроме того, откроются пляжи, фитнесс-центры и спортзалы, но не бассейны. Мэр Киева подчеркнул, что ограничения начнут снимать в указанные сроки только при благоприятной ситуации.

"Все будет зависеть от того, насколько киевляне сознательно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности. Потому ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", - заявил Кличко.

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".