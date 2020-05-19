Центр Києва затопило окропом через прорив труби

Як повідомляє Politeka.net, очевидці показали в соціальній мережі наслідки масштабної аварії (щоб подивитися, скрольте вниз).

Нещодавно в комунальники Києва почали проводити випробування теплових мереж, які призвели до цього потопу. Кияни показали, що на вулиці Великій Васильківській неподалік від торгового центру "Ocean Plaza". Дорогу залили потоки гарячої води, на проїжджій частина піднялися клуби пари.

На одному з відео можна помітити, що окріп виливається з переповненого колектора. Поруч стоять представники комунальної служби, які, судячи з усього, обговорюють подію.

Раніше представники КМДА оголосили, що з 12 травня в Києві розпочинаються гідравлічні випробування для підготовки теплових мереж до зими. Заступник глави адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що роботи покликані запобігти аварії.

Горячая вода Тааак, жители районов, где отключили горячую воду, мы знаем где она есть На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое? #киев #коммуналка #сколькоможно Gepostet von Коммуналка am Dienstag, 19. Mai 2020

Під час випробувань комунальники будуть поетапно відключати гарячу воду у всіх районах столиці. Роботи на кожній ділянці триватимуть близько двох тижнів. Так з 19 травня приблизно до 5 червня планують відчувати теплову мережу у Солом'янському районі, на Шулявці, Теремках, Осокорках і в центрі Києва.

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