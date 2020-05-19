19 травня в декількох районах Києва відключать гарячу воду

Про це КП "Київтеплоенерго" попередило жителів столиці на офіційній сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Згідно з повідомленням, з вівторка розпочинається друга черга гідравлічних випробувань тепломереж, за яких доводиться відключати гарячу воду. Цього разу вони пройдуть у Солом'янському районі, на Шулявці, Теремках, Осокорках і в центрі Києва - адреси можна подивитися на сайті підприємства.

Без гарячої води залишаться близько 1300 житлових будинків Києва (близько 10% від загальної кількості), які користуються послугами ТЕЦ-5. Випробування триватимуть близько двох тижнів, їх планують завершити 5 червня.

Кияни обурилися діями комунальників у соціальних мережах:

"Поверніть гарячу воду тим, кому вже перевірили в 1 чергу, в квартирі дуже холодно, вода тече не по майски крижана"; "Чому випробування з 19 травня і аж по 5 червня? Це не 14 днів, а довше"; "Чому адреси в списку немає, а воду відключили?".

Варто відзначити, що гарячу воду почали відключати по всьому Києву з 12 травня, хоча раніше столичний мер Віталій Кличко обіцяв не робити цього до кінця карантину. У КМДА пояснили, що випробування покликані підготувати теплові мережі до зими і запобігти поломки. В процесі комунальники будуть поетапно відключати воду у всіх районах.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення тарифів на комуналку, оголошені нові ціни: "є 10 днів, щоб...".

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