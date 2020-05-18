Вартість проїзду у громадському транспорті Києва може зрости в рази після карантину

Про це експерти розповіли виданню "Сегодня", передає Politeka.net.

З-за епідемії Кабмін розпорядився обмежити пасажироперевезення. Зараз багато українців банально не можуть доїхати до робочого місця. За словами експертів, чиновники усвідомлюють потребу в транспорті, але поки не знають, як його запустити і не викликати спалахи захворювання.

вся справа в тому, що в маршрутках складно тримати дистанцію. Так "Богдан" розрахований на 45 пасажирів, а в годину пік туди набиває до 60 осіб. Діючі обмеження забороняють перевозити більше 12 пасажирів, що просто невигідно перевізникам.

Як відзначають експерти, щоб компенсувати витрати, маршрутникам доведеться підняти вартість проїзду приблизно на 25%. У Києві ціна виросте з 7-8 до 28-32 гривень. Приблизно стільки ж нині коштує поїздка на таксі з людини, якщо скинутися вчотирьох. Цього можна уникнути, тільки якщо уряд погодиться виділити приватним компаніям дотації.

Мешканці Києва прокоментували можливе подорожчання проїзду в соціальних мережах:

"Після карантину потрібно повернути гроші за простій у гаражах. А людей обдирати треба!"; "Ви та не подуріли? Люди після карантину, та ще й підняття цін? Боже, рятуй Україну від бандюг!"; "Кличко, місту і передмістю - Муніципальний транспорт, а жлобів,які в свій час спалили мунпациальные автопарки, в Автдор ремонтувати дороги, які вбили і крапка"; "Буду їздити громадським транспортом, але маршруткою не поїду. Ще мало заробили, коли ж ви нажретесь? У ваші маршрутне таксі страшно і гидко сідати".

Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"

Також Politeka писала, що у Києві запустили потяги метро, з'явилося відео з підземки.