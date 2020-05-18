Вартість проїзду у громадському транспорті Києва може зрости в рази після карантину
Про це експерти розповіли виданню "Сегодня", передає Politeka.net.
З-за епідемії Кабмін розпорядився обмежити пасажироперевезення. Зараз багато українців банально не можуть доїхати до робочого місця. За словами експертів, чиновники усвідомлюють потребу в транспорті, але поки не знають, як його запустити і не викликати спалахи захворювання.
вся справа в тому, що в маршрутках складно тримати дистанцію. Так "Богдан" розрахований на 45 пасажирів, а в годину пік туди набиває до 60 осіб. Діючі обмеження забороняють перевозити більше 12 пасажирів, що просто невигідно перевізникам.
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Як відзначають експерти, щоб компенсувати витрати, маршрутникам доведеться підняти вартість проїзду приблизно на 25%. У Києві ціна виросте з 7-8 до 28-32 гривень. Приблизно стільки ж нині коштує поїздка на таксі з людини, якщо скинутися вчотирьох. Цього можна уникнути, тільки якщо уряд погодиться виділити приватним компаніям дотації.
Мешканці Києва прокоментували можливе подорожчання проїзду в соціальних мережах:
"Після карантину потрібно повернути гроші за простій у гаражах. А людей обдирати треба!"; "Ви та не подуріли? Люди після карантину, та ще й підняття цін? Боже, рятуй Україну від бандюг!"; "Кличко, місту і передмістю - Муніципальний транспорт, а жлобів,які в свій час спалили мунпациальные автопарки, в Автдор ремонтувати дороги, які вбили і крапка"; "Буду їздити громадським транспортом, але маршруткою не поїду. Ще мало заробили, коли ж ви нажретесь? У ваші маршрутне таксі страшно і гидко сідати".
Нагадаємо, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".
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