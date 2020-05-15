У Києві чоловік, озброївшись ножем, пограбував перехожого у Святошинському районі
Як повідомляє Politeka.net, очевидці поділилися кадрами і деталями події в соціальних мережах.
За даними джерел, потерпілий увечері 13 травня гуляв разом з подругою на вулиці Зодчих на Борщагівці, коли до них підбіг невідомий чоловік. Неадекват почав розмахувати ножем, а потім відібрав мобільний телефон і втік.
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Власник мобільника звернувся в поліцію. Патрульні отримали опис нападника і почали шукати підозрюваних і знайшли схожого чоловіка в підвалі будинку неподалік. Під час огляду поліцейські знайшли у ймовірного грабіжника викрадений телефон, а в траві поруч з будівлю - ніж. Поліція встановлює всі обставини інциденту.
Користувачі прокоментували історію у соціальних мережах:
"Цікаво, що відразу знали де шукати.. 🤔"; "Ну а взагалі логічно все - думаю він просто хоче додому на зону. Там хоча б годують, є де спати і ні корони"; "ПНД закривають... Пацієнти виходять на волю ,он які шалені очі, такі побачиш і без ножа все віддаси... Бідні люди ,таке в темряві побачити ))"; "Навіщо ніж з такою фізіономією? Тут і без ножа все віддаси"; "Шаурму закрили, крутиться, як може"; "Борщагівський Мауглі".
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