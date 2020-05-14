Шквальний вітер зламав безліч дерев по всьому Києву

Як повідомляє Politeka.net, комунальне об'єднання "Київзеленбуд" розповів про наслідки негоди і поділилося кадрами руйнувань в Facebook.

Стихія не на жарт розігралася 12 травня, розпочався справжній ураган. Як повідомляє прес-служба, комунальники отримали понад 20 сигналів про зламані гілки і цілих деревах. Спеціалісти прибрали 13 повалених стовбурів.

Працівники районних КП УЗН відзвітували, які руйнування вітер влаштував у різних куточках Києва. Так у парках, скверах, на бульварах і проспектах зламано 20 дерев, ще стільки ж дерев з поламаними гілками. Негода залишила тільки три райони: Голосіївський, Деснянський і Дарницький.

Як видно на фотографіях, що впали дерева перегородили дороги, повисли на лініях електропередач завалилися у двори житлових будинків так, що не можна ні пройти, ні проїхати. За словами "Київзеленбуду", практично всі завали вже розібрані і вивезені.

Раніше медзаклад у Києві затопило під час проливних дощів. З наслідками негоди зіткнулася четверта Київська міська клінічна лікарня на Солом'янській вулиці. Очевидці опублікували відео, на яких вода відрами ллється зі стелі Співробітники реанімаційного відділення намагаються зібрати воду з підлоги за допомогою ганчірок. Страшно уявити, як доводиться пацієнтам у тяжкому стані.

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