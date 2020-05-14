Шквальный ветер сломал множество деревьев по всему Киеву

Как сообщает Politeka.net, коммунальное объединение "Киевзеленстрой" рассказало о последствиях непогоды и поделилось кадрами происшествий в Facebook.

Стихия не на шутку разыгралась 12 мая, начался настоящий ураган. Как сообщает пресс-служба, коммунальщики получили более 20 сигналов о сломанных ветках и целых деревьях. Специалисты убрали 13 поваленных стволов.

Сотрудники районных КП СЗН отчитались, какие разрушения ветер устроил в разных уголках Киева. Так в парках, скверах, на бульварах и проспектах сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями. Непогода обошла только три района: Голосеевский, Деснянский и Дарницкий.

Как видно на фотографиях, рухнувшие деревья перегородили дороги, повисли на линиях электропередач завалились во дворы жилых домов так, что нельзя ни пройти, ни проехать. По словам "Киевзеленстроя", практически все завалы уже разобраны и вывезены.

Ранее медучреждение в Киеве затопило во время проливных дождей. С последствиями непогоды столкнулась четвертая Киевская городская клиническая больница на Соломенской улице. Очевидцы опубликовали видео, на которых вода ведрами льется с потолка Сотрудники реанимационного отделения пытаются собрать воду с пола при помощи тряпок. Страшно представить, каково приходится пациентам в тяжелом состоянии.

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