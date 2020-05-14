Російський репер Гуф відкриває свій фірмовий магазин в Києві

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами репера, його продукцію почали продавати в українській столиці. Поки працює тільки доставка, однак після карантину музикант планує відкрити в Києві повноцінний магазин з примірочними.

"Всім привіт) Я крутий новиною-мій бренд @lugang.ru тепер можна придбати на території України, а саме в Києві)

Зараз магазин @og.store.ua працює онлайн, але як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється і ви зможете познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі", - написав Гуф в соцмережі.

Він також опублікував промо-відео свого по Україні. В треку репер згадав стереотипи про українців: "сало і борщ". Крім того, у кліпі можна помітити брендову продукцію, зокрема, худі зі стилізованої панорамою Москви. На ній зображені сем сталінських будинків в центрі російської столиці, також відомих, як сім сестер. Саме їх Гуф пропонує купити українцям.

Мешканці України відреагували на пропозицію репера в соціальних мережах. Багато незадоволені продукцією:

"Думаю Його у нас «тепло» зустрінуть"; "Він би ще Мавзолей там надрукував"; "Ну так нехай і відкриває в Москві,там і помилуються! А нам це навіщо!???"; "Згорить, напевно, магазин"; "Ватники, валянки і постоли нам не потрібні"; "Напевно вже купив страховку"; "Відчайдушний хлопець"; "Ну так нехай і відкриває москві,там і помилуються! А нам це навіщо!???".

Нагадаємо, у центрі Києва помітили чоловіка з гранатометом: терміново з'їхалися силовики, кадри.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри ПП.

Також Politeka писала, що потужний пожежа охопила жилой будинок у Києві, є постраждалі: кадри ПП.