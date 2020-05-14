Российский рэпер Гуф открывает свой фирменный магазин в Киеве

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам рэпера, его продукцию начали продавать в украинской столице. Пока работает только доставка, однако после карантина музыкант планирует открыть в Киеве полноценный магазин с примерочными.

"Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве)

Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", - написал Гуф в соцсети.

Он также опубликовал промо-видео своего по Украине. В треке рэпер упомянул стереотипы об украинцах: "сало и борщ". Кроме того, в клипе можно заметить брендовую продукцию, в частности, худи со стилизованной панорамой Москвы. На ней изображены сем сталинских домов в центре российской столицы, также известных, как семь сестер. Именно их Гуф предлагает купить украинцам.

Жители Украины отреагировали на предложение рэпера в социальных сетях. Многие недовольны продукцией:

"Думаю Его у нас «тепло» встретят"; "Он бы ещё Мавзолей там напечатал"; "Ну так пусть и открывает в Москве,там и полюбуются! А нам это зачем!???"; "Сгорит, наверное, магазин"; "Ватники, валенки и лапти нам не нужны"; "Наверное уже купил страховку"; "Отчаянный парень"; "Ну так пусть и открывает вМоскве,там и полюбуются! А нам это зачем!???".

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