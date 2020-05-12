Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли скасують спецперепустки на громадському транспорті

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА пояснив ситуацію під час брифінгу 12 травня.

За словами київського мера, найближчим часом влада не будуть знімати обмеження по транспорту, і киянам доведеться їздити за спецперепустками мінімум до 22 травня. Як зазначив Віталій Кличко, остаточний термін залежить від епідеміологічної ситуації в столиці.

"Як бачимо, вірус поки не відступає. І в останні дні у нас не оптимістична динаміка захворювання. Тільки в неділю - 66 підтверджених випадків, сьогодні - 59. Тому розслаблятися рано. І рано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів за спецбилетам. До 22 травня точно", - заявив голова КМДА.

Віталій Кличко повідомив, що з 12 травня у Києві запустили додаткові маршрути. Громадський транспорт почав ходити з ДВРЗ, Троєщини, Лісового і Корчуватого. Щоб потрапити в автобус, як і раніше потрібен спецпропуск і засоби індивідуального захисту.

Користувачі соціальної мережі обурилися затримкою. На думку багатьох киян, громадський транспорт вже давно запускати, в тому числі - метро:

"Уже запустили метро хоча б за спецперепустками"; "а потім міська влада підвищить вартість транспорту, мовляв, ой-ой, ми втратили на карантині, оплатіть, громадяни, нам нашу некомпетентність; ми ж нічого, ми ж за вас переживали, що тепер зробимо метро по 20 грн за поїздку"; "Без транспорту ми втратимо роботу 😢спец пропуску не видають 😢де логіка ?????????як доїхати якщо немає машини?"; "Транспорт чому не працює?!? Людям як добиратися??".

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