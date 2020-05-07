Бійці Нацгвардії підпалили траву в Бориспільському районі та ледь не побили чоловіка за зауваження

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис події з'явилася на телеграм-каналі "Teza".

За словами місцевих жителів, інцидент стався біля села Старе під Києвом. Там розташований полігон Національної гвардії, і місцеві бійці-строковики підпалили траву в декількох кілометрах від місця служби.

Коли автор відео зробив нацгвардецам замітки, вони обклали чоловіка матом і ледь не побили палицею.

Джерела каналу стверджують, що командування Нацгвардії підтвердило причетність бійців до підпалів. Зараз там розбираються, чому гвардійці зайнялися палом трави. Командування відзначило, що палії самі запобігли пожежа, погасивши полум'я.

За даними каналу, військовослужбовців поля відправили командири. Вони вирішили за гроші допомогти жителям села прибрати стару траву.

Раніше стало відомо, що футбольний клуб "Динамо" підпалив суху траву на стадіоні. Таким чином вони спробували звернути увагу на масштабну проблему пожеж, які трапляються по всій країні з-за старою традицією.

"За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, згоряють живцем тисячі тварин і знищуються кілометри площі", - повідомили представники клубу.

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