Бойцы Нацгвардии подожгли траву в Бориспольском районе и едва не избили мужчину за замечание

Как сообщает Politeka.net, видеозапись происшествия появилась на телеграм-канале "Teza".

По словам местных жителей, инцидент произошел возле села Старое под Киевом. Там расположен полигон Национальной гвардии, и местные бойцы-срочники подожгли траву в нескольких километрах от места службы.

Когда автор видео сделал нацгвардецам замечение, они обложили мужчину матом и едва не избили палкой.

Источники канала утверждают, что командование Нацгвардии подтвердило причастность бойцов к поджогам. Сейчас там разбираются, почему гвардейцы занялись палом травы. Командование отметило, что поджигатели сами предотвратили пожар, погасив пламя.

По данным канала, военнослужащих в поля отправили командири. Они решили за деньги помочь жителям села убрать старую траву.

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Динамо" поджег сухую траву на стадионе. Таким образом они попытались обратить внимание на масштабную проблему пожаров, которые случаются по всей стране из-за старой традиции.

"По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей", - сообщили представители клуба.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.

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