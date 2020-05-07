Керівництво клубу влаштувало підпал на стадіоні "Динамо", щоб привернути увагу

Як повідомляє Politeka.net, організатори розкрили деталі акції на офіційній сторінці в Facebook.

Представники футбольного клубу заявили, що спалили суху траву на стадіоні, щоб до нового сезону виросло нове покриття. У "Динамо" закликали колег з інших спортивних арен наслідувати цієї традиції. Втім, тут же пояснили, що це жарт і оголосили справжню причину займання. Вони назвали традицію щорічно палити траву "маячнею".

"Таким чином ми хочемо привернути увагу до підпалів на полях значно більших за футбольні. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, з початку року в Україні сталося понад 12 000 пожеж в екосистемах. Через випалювання сухостою гинуть люди, згоряють живцем тисячі тварин і знищуються кілометри площин. На думку лікарів, наслідки підпалів можуть викликати легеневі захворювання, які всьому світу зараз і так вистачає", - повідомила прес-служба "Динамо".

Представники клубу також закликали українців повідомляти правоохоронцям про всі підпали, а також на час відмовитися від згубної традиції спалювання сухостою. Вони опублікували фотографії арени в диму і показали, як горить трава.

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