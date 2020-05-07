Руководство клуба устроило поджог на стадионе "Динамо", чтобы привлечь внимание

Как сообщает Politeka.net, организаторы раскрыли детали акции на официальной странице в Facebook.

Представители футбольного клуба заявили, что сожгли сухую траву на стадионе, чтобы к новому сезону выросло новое покрытие. В "Динамо" призвали коллег из других спортивных арен последовать этой традиции. Впрочем, тут же объяснили, что это шутка и объявили настоящую причину возгорания. Они назвали традицию ежегодно жечь траву "бредом".

"Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которые всему миру сейчас и так хватает", - сообщила пресс-служба "Динамо".

Представители клуба также призвали украинцев сообщать правоохранителям обо всех поджогах, а также на время отказаться от пагубной традиции сжигания сухостоя. Они опубликовали фотографии арены в дыму и показали, как горит трава.

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