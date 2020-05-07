В останні дні Київ зіткнувся зі стихією та, судячи з "бурхливими річками" замість доріг, керівництво міста не впоралося

Так, 4 травня на українську столицю обрушилися потужні зливи та град. Потоки води були настільки сильними, що перетворили деякі вулиці на Венецію, автомобілістам і перехожим доводилося "пливти".

Перед цим рятувальники та Укргідрометцентр попереджали про те, що найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза II рівня небезпеки з сильною зливою і шквальним вітром до 25-28 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

Більш того, ситуація продовжувала погіршуватися, негода знову завдала удару 6 травня. За ніч на 7 травня в Києві випало від 15 до 49 мм опадів, що дорівнює майже середній місячній нормі для цього місяця.

Як попередила синоптик Наталія Діденко, 7 травня у багатьох регіонах України, в тому числі і в столиці, також варто готуватися до дощів, гроз, штормового вітру, місцями навіть до снігу. Правда, до Києва останній, не долетить, додала синоптик.

Ситуацію зі стихією прокоментував мер Віталій Кличко. Зокрема, він пояснив, чому не справляються зливова каналізація і вулиці перетворюються на річки.

Так, у Києві налічується 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не оновлювали десятиліттями. Але винуватими все ж виявилися "листя та сміття".

"Також комунальні служби очищають стоки. Адже шквальний вітер зриває листя та сміття, які забиваються в решітки водостоків. Я звертаюся до жителів міста з проханням не викидати сміття на вулиці. Тому що його теж відносить до стоків", - заявив мер.

Раніше ми повідомляли, Укргідрометцентр у середу ввечері, 6 травня, оголосив штормове попередження. Сильні дощі обіцяли з ночі до ранку 7 травня. Бригади Київавтодору повинні були виїжджати на об'єкти, які могли бути підтоплені. Зокрема, вони працювали біля станції метро «Лівобережна».

Нагадаємо, град і сильні зливи наробили лиха в Україні, вулиці пішли під воду: кадри раптової стихії.

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