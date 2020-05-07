В последние дни Киев столкнулся со стихией, и, судя по "бурлящим рекам" вместо дорог, руководство города не справилось

Так, 4 мая на украинскую столицу обрушились мощные ливни и град. Потоки воды были настолько сильными, что превратили некоторые улицы в Венецию, автомобилистам и прохожим приходилось "плыть".

Перед этим спасатели и Укргидрометцентр предупреждали о том, что в ближайшее время в Киеве и Киевской области ожидается гроза II уровня опасности с сильным ливнем и шквальным ветром до 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Более того, ситуация продолжила ухудшаться, непогода снова нанесла удар 6 мая. За ночь на 7 мая в Киеве выпало от 15 до 49 мм осадков, что равно почти средней месячной норме для этого месяца.

Как предупредила синоптик Наталья Диденко, 7 мая во многих регионах Украины, в том числе и в столице, также стоит готовиться к дождям, грозам, штормовому ветру, местами даже к снегу. Правда, до Киева последний, не долетит, добавила синоптик.

Ситуацию со стихией прокомментировал мэр Виталий Кличко. В частности, он объяснил, почему не справляются ливневки и улицы превращаются в реки.

Так, в Киеве насчитывается 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. Но виноватыми все же оказались "листья и мусор".

"Также коммунальные службы очищают стоки. Ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков. Я обращаюсь и к жителям города с просьбой не выбрасывать мусор на улице. Потому что его тоже относит в стоки", - заявил мэр.

Ранее мы сообщали, Укргидрометцентр вечером в среду, 6 мая, объявил штормовое предупреждение. Сильные дожди обещали с ночи до самого утра 7 мая. Бригады Киевавтодора должны были выезжать на объекты, которые могли быть подтоплены. В частности, они работали возле станции метро «Левобережная».

Напомним, град и мощные ливни наделали бед в Украине, улицы ушли под воду: кадры внезапной стихии.

Как сообщала Politeka, погода готовит украинцам новый удар, апрель не пощадит никого: важное предупреждение.