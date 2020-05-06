На Киев предстоящей ночью обрушится штормовой ветер и сильный дождь

Штормовое предупреждение вечером в среду, 6 мая, объявил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, сильные дожди будут идти в столице с ночи до самого утра 7 мая. В связи с этим в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Бригады Киевавтодора должны выехать на объекты, которые могут быть подтоплены в результате ливней. В частности, они уже работают возле станции метро «Левобережная».

К ликвидации последствий непогоды подготовили уже 72 единицы техники.

По прогнозам синоптиков, менее чем за 12 часов в столице выпадет от 15 до 49 мм осадков, что равно почти средней месячной норме для мая.

До этого мы сообщали о том, что сразу несколько областей пострадали от внезапных сильных ливней, которые обрушились на страну 1-2 мая.

Известно, что мощные ливни прошли в Суммах 1 мая, в результате чего несколько улиц в городе просто ушли под воду. Отмечается, что канализации не справились с большими объемами воды.

Уже 2 мая синоптик Наталка Диденко предупредила, что сразу в четырех областях Украины пройдут ливни с грозами и градом. Непогода надвигалась на Киевскую, Житомирскую, Черкасскую и Одесскую области. Позже в сети стали появляться кадры из Киева и Киевской области. Из-за непогоды в столице даже объявили штормовое предупреждение.

Отмечается, что непогода накрыла столицу буквально за несколько минут. Гроза гремела по всему Киеву, а в некоторых районах даже выпал град.

Напомним, град и мощные ливни наделали бед в Украине, улицы ушли под воду: кадры внезапной стихии.

Как сообщала Politeka, погода готовит украинцам новый удар, апрель не пощадит никого: важное предупреждение.

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