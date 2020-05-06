Росіянин погрожував підірвати житловий будинок в Києво-Святошинському районі

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба Головного управління Нацполиции по регіону розкрила деталі події і опублікувала відео з місця подій (щоб подивитися, скрольте вниз).

За даними правоохоронців, в селі Святопетровское іноземець, погрожуючи ножем, забрав мобільні телефони у трьох місцевих жителів. Два випадки класифікують, як грабежі, а третій - розбійний напад.

Після цього чоловік забарикадувався у своїй квартирі і почав кричати з вікна що "підірве багатоповерхівку". Від переговорів з полициейскими він відмовився. У підсумку поліцейський спецназ пішов на штурм, проник у квартиру і затримали зловмисника.

Чоловік виявився громадянином Росії. У будинку затриманого знайшли вкрадений телефон, але жодних вибухових речовин там не виявилося.

"За даним фактом порушено кримінальні провадження за 1 ч. ч. і 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 187 (розбій) і по 1 ч. ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Про затримання іноземця повідомлено посольство Російської Федерації і МЗС України", - зазначила прес-служба ГУНП.

Тепер росіянину загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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