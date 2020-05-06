В Києві житловий будинок залило водою під час аномальних дощів

Як повідомляє Politeka.net, перелякані мешканці зняли наслідки катаклізму на відео і опублікували в мережі (щоб подивитися, скрольте вниз).

За останні три дні в Києві випала місячна норма опадів. Це призвело до того, що місто буквально затопило водою. Але один з житлових будинків на вулиці Калнишевського злива залила не тільки зовні, але і зсередини.

Кияни показали коридор, де через негоду прорвало трубу. Вода б'є потужним струменем, заливаючи все приміщення. Вона зібралася в одну велетенську калюжу і навіть затікає під двері квартир. Видовище дуже нагадує корабель, що тоне в "Титаніку".

Раніше Віталій Кличко пояснив, чому Київ у черговий раз затопило. За його словами, столицю після двох сухих місяців весни накрили аномальні дощі.

Особливо проблемними стали ділянки біля станцій метро "Дорогожичі" та "Лівобережна". Київський мер стверджує, що жителі міста теж винні в сформованій ситуації закликав їх стежити за чистотою. Він також зізнався, що в Києві є 800 кілометрів зливової каналізації, значну частину яких не оновлювали десятиліттями.