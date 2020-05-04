Мер Києва Віталій Кличко звернувся до городян і нарвався на критику з-за карантину

Як повідомляє Politeka.net, голова КМДА закликав киян потерпіти в соціальній мережі Facebook.

"Ми вистояли вже майже два місяці. Не допустили інфекційного вибуху, який би зруйнував систему охорони здоров'я. А тепер важливо - не звести нанівець всі зусилля. Якщо не зробити так, що вірус вирветься з-під контролю. Не допустити катастрофи і вимушеного повернення до більш суворого карантину", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва відреагував на масові протести підприємців. За його словами, людей обурює несправедливість!". Віталій Кличко закликав киян бути відповідальними і шукати компроміси.

Голова КМДА нагадав, що з 12 травня в Києві повинен стартувати перший етап плану по ослабленню карантину. Мер Києва додав, що влада не збирається з цим поспішати.

"Я переконаний, спільними злагодженими діями і свідомим ставленням до ситуації ми її подолаємо. Тому що у нас немає іншого вибору!", - підсумував він.

Мешканці Києва обурилися словами Віталія Кличка в соціальних мережах. Вони поскаржилися, що за дотриманням карантину ніхто не стежить, тоді як добропорядні громадяни вже ледве терплять:

"Ви ремонти обмежте ... бо вирветься не вірус, а доведенні до нестями люди..."; "Епіцентри всі закрийте і Фокстроти! Все менше інфікованих буде!!"; "За що платити комуналку і кредиторам? Коли можна працювати? Вже колектора обривають телефон"; "Карантин послаблювати терміново треба, але залишити масочний режим і дистанціювання"; "Зробіть сан правила і всі нехай працюють (штраф без маски і тд)".

Нагадаємо, як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякої карантин не допоможе, кадри з місця.

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