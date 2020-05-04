Мэр Киева Виталий Кличко обратился к горожанам и нарвался на критику из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА призвал киевлян потерпеть в социальной сети Facebook.

"Мы выстояли уже почти два месяца. Не допустили инфекционного взрыва, который бы разрушил систему здравоохранения. А теперь важно - не свести на нет все усилия. Если не сделать так, что вирус вырвется из-под контроля. Не допустить катастрофы и вынужденного возврата к более строгому карантина", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева отреагировал на массовые протесты предпринимателей. По его словам, людей "возмущает несправедливость!". Виталий Кличко призвал киевлян быть ответственными и искать компромисы.

Глава КГГА напомнил, что с 12 мая в Киеве должен стартовать первый этап плана по ослаблению карантина. Мэр Киева добавил, что власти не собираются с этим спешить.

"Я убежден, совместными слаженными действиями и сознательным отношением к ситуации мы ее преодолеем. Потому что у нас нет другого выбора!", - подытожил он.

Жители Киева возмутились словами Виталия Кличко в социальных сетях. Они пожаловались, что за соблюдением карантина никто не следит, тогда как добропорядочные граждане уже с трудом терпят:

"Вы ремонты ограничьте ... ибо вырвется не вирус, а доведении до умопомрачения люди..."; "Эпицентры все закройте и Фокстроты! Все меньше инфицированных будет!!"; "За что платить коммуналку и кредиторам? Когда работать можно? Уже коллектора телефон обрывают"; "Карантин послаблять срочно надо, но оставить масочный режим и дистанциирование"; "Сделайте сан правила и все пусть работают (штраф без маски и тд)".

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

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