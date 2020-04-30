Мер Києва Віталій Кличко різко висловився про жителів столиці, які не дотримуються карантину

Як повідомляє Politeka.net, він звернувся до порушників під час брифінгу 30 квітня.

Віталій Кличко обурився, що багато киян ігнорують вимоги влади і виходять на вулиці Києва. Як зазначив мер, напередодні багато хто гуляли в центрі міста без засобів захисту.

"Я неприємно шокований кількістю людей, які самі собі скасували карантин, вийшли на вулиці, нехтуючи всіма засобами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляли вже багато людей, переважно без масок, більше того - з дітьми. А на дорогах такі пробки!.. Бо всі вирішили кудись виїхати", - повідомив Віталій Кличко в ефірі.

За словами київського мера, люди самі ігнорують загрозу і піддають ризику життя оточуючих. У зв'язку з цим Віталій Кличко вирішив публічно зняти з себе відповідальність за подальші наслідки.

"Хочу сказати одне: ви звичайно можете не вірити в загрозу і говорити, що все це легенди... Але в такому разі ви не можете потім пред'являти претензії, що лікарні - переповнені, що вам не змогли надати допомогу, що вас не попереджали. А як уберегти людей, якщо вони самі цього не хочуть, ще й наражають на небезпеку інших", - підсумував голова КМДА.

Інтернет-користувачі поділилися, що постійно сидіти вдома не вистачає сил, а маску довго не поносиш. Коментатори нагадали, що і сам Віталій Кличко не дотримується обмеження:

"На Троєщині, на околиці міста, дуууже багато шастають. Без масок по 10 чоловік, глушать пиво, музику слухають і все таке!"; "Шановний мер! Самоізоляція скоро перейде в самоліквідацію. У людей нерви на межі!"; "Хочу, щоб Ви особисто, одягнули цю маску яку купила Фармація в Епицентре і прожили в ній хоча б годину"; "Дак він особисто його порушив, коли їздив до Чорновіл. Ми що-то на фотографіях масок не спостерігали. Жити за принципами - указ видам але сам дотримуватися не буду, це є тиранією".

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