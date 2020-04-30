Мэр Киева Виталий Кличко резко высказался о жителях столицы, которые не соблюдают карантин

Как сообщает Politeka.net, он обратился к нарушителям во время брифинга 30 апреля.

Виталий Кличко возмутился, что многие киевляне игнорируют требования властей и выходят на улицы Киева. Как отметил мэр, накануне многие гуляли в центре города без средств защиты.

"Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми средствами безопасности. Вчера на Крещатике гуляли уже много людей, преимущественно без масок, более того - с детьми. А на дорогах такие пробки!.. Ибо все решили куда-то уехать", - сообщил Виталий Кличко в эфире.

По словам киевского мэра, люди сами игнорируют угрозу и подвергают риску жизни окружающих. В связи с этим Виталий Кличко решил публично снять с себя ответственность за дальнейшие последствия.

"Хочу сказать одно: вы конечно можете не верить в угрозу и говорить, что все это легенды... Но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы - переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали. А как уберечь людей, если они сами этого не хотят, еще и подвергают опасности других", - подытожил глава КГГА.

Интернет-пользователи поделились, что на постоянно сидеть дома не хватает сил, а маску долго не поносишь. Комментаторы напомнили, что и сам Виталий Кличко не соблюдает ограничения:

"На Троещине, на окраине города, ооочень много шастают. Без масок по 10 человек, пивко глушат, музыку слушают и всё такое!"; "Уважаемый мэр! Самоизоляция скоро перейдет в самоликвидацию. У людей нервы на пределе!"; "Хочу, чтобы Вы лично, одели эту маску которую купила Фармация в Епицентре и прожили в ней хотя бы час"; "Дак он лично его нарушил, когда ездил к Черновол. Мы что-то на фотографиях масок не наблюдали. Жить по принципам - указ издам но сам соблюдать не буду, это является тиранией".

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