Інформація про відкриття метро в Києві виявилася помилковою

Як повідомляє Politeka.net, представники "Київського метрополітену" прокоментували ситуацію на офіційній сторінці в Facebook.

Раніше в ЗМІ назвали дату, коли нібито повинні запустити київське метро після карантину. Повідомлялося, що станції знову відкриють приблизно 10 липня. За словами прес-служби, дану інформацію розмістили на фейковом Telegram-каналі, який не має відношення до метрополітену.

"Метрополітен не давав жодної інформації щодо дат відновлення роботи підземки. Новина, поширена в деяких ЗМІ, про можливі дати не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Представники комунального підприємства додали, що поки Кабмін продовжив обмеження до 11 травня. Тому метро залишиться закритим як мінімум до цього часу.

Як раніше заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, метро в Києві, Харкові та Дніпрі запустять лише після того, як захворюваність китайським вірусом піде на спад. Враховуючи кількість хворих, можна припустити, що відновить роботу метро не так скоро, як про це мріють українці.

«У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавіруса, ми будемо поступово зменшувати обмеження. Однак про конкретні терміни говорити передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень», – пояснив чиновник.

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