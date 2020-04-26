Информация об открытии метро в Киеве оказалась ложной

Как сообщает Politeka.net, представители "Киевского метрополитена" прокомментировали ситуацию на официальной странице в Facebook.

Ранее в СМИ назвали дату, когда якобы должны запустить киевское метро после карантина. Сообщалось, что станции снова откроют примерно 10 июля. По словам пресс-службы, данную информацию разместили на фейковом Telegram-канале, который не имеет отношения к метрополитену.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно дат возобновления работы подземки. Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных датах не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Представители коммунального предприятия добавили, что пока Кабмин продлил ограничения до 11 мая. Поэтому метро останется закрытым как минимум до этого времени.

Как ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, метро в Киеве, Харькове и Днепре запустят лишь после того, как заболеваемость китайским вирусом пойдет на спад. Учитывая количество больных, можно предположить, что метро возобновит работу не так скоро, как об этом мечтают украинцы.

«В случае положительной динамики, уменьшения количества заболевших и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения. Однако о конкретных сроках говорить преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль», – пояснил чиновник.

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