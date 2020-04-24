Мер Києва Віталій Кличко заявив про підготовку міста до найгіршої ситуації

Як повідомляє Politeka.net, він попередив про нові заходи під час онлайн-брифінгу.

Віталій Кличко заявив, що столична влада передбачають погіршення ситуації із захворюваністю китайським вірусом. За його словами, хворих вже готові прийняти 14 медичних установ, а в Олександрівській лікарні підготували новий корпус. Крім того, влада зможуть підготувати тисячі місць.

"Ми з самого початку говорили, що місто готується до різних сценаріїв. У Києві сьогодні вже визначено 14 медустанов першої та другої хвилі для прийому хворих коронавірус. Загалом це понад 1700 ліжок, де можна розмістити хворих коронавірусом. В разі поганого сценарію місто може розгорнути до 7000 ліжок, але, я сподіваюся, до цього не дійде", - повідомив Віталій Кличко.

Користувачі соціальної мережі неоднозначно сприйняли заяву київського мера. Багато хто вважає, що Кличко не справляється зі своїми обов'язками як в медицині, так і в інших сферах життя міста:

"А можна надати статистику скільки людей і від яких хвороб помирає в Києві кожен день? Скільки від раку, від туберкульозу, від серцевих хвороб? Можна в середньому. Можна взяти вчорашній день. Впевнений, що цифра буде більше 100 чоловік"; "Погано тестуєте, хворых набагато більше. Причому епідемія почалася набагато раніше і ви це знали"; "Як вижити при пенсії на дитину-інваліда 2 тис грн на двох одинокої матері при супутніх захворюваннях? Дитину треба годувати кожні дві години?!"; "Розберіться з поліцією, так ви ніколи НЕ наведете порядок. Сьогодні в лісі палили багаття, викликали поліцію і тільки через 1.5 години нам подзвонив поліцейський і запитав їхати чи вже не треба. Виходить, що борються з незаконними підпалами тільки в засобах масової інформації"; "Скоро будете рятувати від голоду і від розбійних нападів зневірених безробітних. Вибір невеликий ковід-19, або...".

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