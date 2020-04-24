Мэр Киева Виталий Кличко заявил о подготовке города к самому плохой ситуации

Как сообщает Politeka.net, он предупредил о новых мерах во время онлайн-брифинга.

Виталий Кличко заявил, что столичные власти предполагают ухудшение ситуации с заболеваемостью китайским вирусом. По его словам, больных уже готовы принять 14 медицинских учреждений, а в Александровской больнице подготовили новый корпус. Кроме того, власти смогут подготовить тысячи мест.

"Мы с самого начала говорили, что город готовится к разным сценариям. В Киеве сегодня определено уже 14 медучреждений первой и второй волны для приема больных коронавирус. В целом это более 1700 коек, где можно разместить больных коронавирусом. В случае плохого сценария город может развернуть к 7000 коек, но, я надеюсь, до этого не дойдет", - сообщил Виталий Кличко.

Пользователи социальной сети неоднозначно восприняли заявление киевского мэра. Многие считают, что Кличко не справляется со своими обязанностями как в медицине, так и в других сферах жизни города:

"А можно предоставить статистику сколько людей и от каких болезней умирает в Киеве каждый день? Сколько от рака, от туберкулеза, от сердечных болезней? Можно в среднем. Можно взять вчерашний день. Уверен, что цифра будет больше 100 человек"; "Плохо тестируете, хворых гораздо больше. Причём эпидемия началась гораздо раньше и вы это знали"; "Как выжить при пенсии на ребенка-инвалида в 2 тыс грн на двоих одинокой матери при сопутствующих заболеваниях? Ребенка надо кормить каждые два часа?!"; "Разберитесь с полицией, так вы никогда НЕ наведете порядок. Сегодня в лесу жгли костёр, вызвали полицию и только через 1.5 часа нам позвонил полицейский и спросил ехать или уже не надо. Получается, что борятся с незаконными поджогами только в средствах массовой информации"; "Скоро будете спасать от голода и от разбойных нападений отчаявшихся безработных. Выбор невелик ковид-19, или...".

Напомним, Кличко ошарашил киевлян новыми зарплатами: "Хватит над нами издеваться".

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