Мер Віталій Кличко заявив, що влада Києва та Київської області має намір боротися з пожежами

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник розкрив деталі 24 квітня під час брифінгу в онлайн-режимі.

За словами Віталія Кличка, Київська міськрада разом з політиками з області сформували робочу групу, яка займеться усуненням наслідків масштабних пожеж. Варто відзначити, що зараз столицю накрив дим від вогнищ пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирської області. Мер Києва розповів детальніше про ситуацію:

"Тільки за останні два тижні в Києві та регіоні сталося майже 600 пожеж. Також велика пожежа минулого тижня відбулася в Житомирській області. Палало й у Чорнобильській зоні. І пам'ятаєте, як Київ задихався від диму в повітрі. І сьогодні повітря - не ідеальне. Тому ми з фахівцями галузі плануємо спільно попереджати і долати наслідки пожеж", - заявив Віталій Кличко.

Як повідомив мер української столиці, влада посилить відповідальність за спалення сміття і упав трави. Крім того, запустять стаціонарну систему моніторингу повітря в Києві і по всьому регіону, налагодять спільну роботу міських і обласних служб у підготовці спецтехніки, витратних матеріалів для подолання пожеж.

Користувачі соціальної мережі розкритикували мера Києва з-за пожеж. Багато поскаржилися на задимленість повітря і зажадали взяти ситуацію під контроль:

"З пожежами дуже напружено, вони й раніше були, але в цьому році просто вийшли з-під контролю.((("; "Пане мер, прохання розібратися з забрудненням повітря в столиці. Чому якщо ввечері повітря ще чистий, то на ранок по всьому Києву забруднення вище норми? Увечері немає пожеж, а вночі є? Кожну ніч?"; "Пане мер, зверніть вашу увагу на забруднення повітря заводом Енергія, і відсутність необхідних фільтрів !!"; "Коли КМДА займеться контролем викидів СО2 в Києві? В тому числі і Дарницької ТЕЦ! Місто перетворився в газову камеру!"; "Приїжджайте вночі і, особливо, рано вранці в Дарницький район і проінспектуйте якість повітря у ввіреній Вам столиці, роботу ТЕЦ та сміттєспалювального заводу! Не просто так Дарницький район в лідерах по захворювань".

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