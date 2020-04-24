Мэр Виталий Кличко заявил, как власти Киева и Киевской области намерены бороться с пожарами

Как сообщает Politeka.net, градоначальник раскрыл детали 24 апреля во время брифинга в онлайн-режиме.

По словам Виталия Кличко, Киевский горсовет вместе с политиками из области сформировали рабочую группу, которая займется устранением последствий масштабных пожаров. Стоит отметить, что сейчас столицу накрыл дым от очагов возгорания в Чернобыльской зоне и Житомирской области. Мэр Киева рассказал подробнее о ситуации:

"Только за последние две недели в Киеве и регионе произошло почти 600 пожаров. Также крупный пожар на прошлой неделе произошла в Житомирской области. Пылало и в Чернобыльской зоне. И помните, как Киев задыхался от гари в воздухе. И сегодня воздуха - не идеальное. Поэтому мы со специалистами области планируем совместно предупреждать и преодолевать последствия пожаров", - заявил Виталий Кличко.

Как сообщил мэр украинской столицы, власти ужесточат ответственность за сожжение мусора и пал травы. Кроме того, запустят стационарную систему мониторинга воздуха в Киеве и по всему региону, наладят совместную работу городских и областных служб в подготовке спецтехники, расходных материалов для преодоления пожаров.

Пользователи социальной сети раскритиковали мэра Киева из-за пожаров. Многие пожаловались на задымленность воздуха и потребовали взять ситуацию под контроль:

"С пожарами очень напряженно, они и раньше были, но в этом году просто вышли из-под контроля.((("; "Господин мэр, просьба разобраться с загрязнением воздуха в столице. Почему если вечером воздух ещё чистый, то на утро по всему Киеву загрязнение выше нормы? Вечером нет пожаров, а ночью есть? Каждую ночь?"; "Господин мэр, обратите ваше внимание на загрязнение воздуха заводом Энергия, и отсутствие необходимых фильтров !!"; "Когда КМДА займется контролем выбросов СО2 в Киеве? В том числе и Дарницкой ТЕЦ! Город превратился в газовую камеру!"; "Приезжайте ночью и, особенно, рано утром в Дарницкий район и проинспектируйте качество воздуха во вверенной Вам столицы, работу ТЭЦ и мусоросжигательного завода! Не просто так Дарницкий район в лидерах по заболеваниям".

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