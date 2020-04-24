Поки у всьому світі повітря очищається через карантин, у Києві стає тільки гірше

Як повідомляє Politeka.net, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла про справжні причини катастрофи в ефірі програми "Карантин".

Експерт звернула увагу, що за останні кілька днів Київ став найбільш забрудненим містом на Землі. Про це свідчить як індекс забруднення повітря QIAir, так і дані незалежних моніторингів. Українські політики запевняють, що причина в масштабних пожеж, які охопили Чорнобильську зону і Житомирську область, але Тетяна Тимочко з цим не згодна.

"В останні роки постійно скорочується площа зелених насаджень у Києві. У цей складний період вони могли б стати порятунком. Не дарма, парки називають зеленими легенями міст. До того ж у нас було загоряння в Голосіївському лісі, нашому природному заповіднику", - наголосила еколог.

При цьому кількість вихлопних газів практично не зменшилася. За спостереженнями експерта, по Києву, незважаючи на карантин, їздить дуже багато автомобілів.

Не менша проблема - утилізація відходів. Під час інспекції Тимочко і її колеги виявили, що в деяких районах Києва сміття не вивозили на вихідних. Весь цей час в контейнерах лежали рукавички і маски, не виключено, що на них засів китайський вірус. На думку еколога, засоби захисту потраплять на звалища без якої-небудь обробки.

Крім того, Тетяна Тимочко повідомила про небезпеку заходів, які київська влада застосовують для боротьби з задимленням. Вона зазначила, що вся смытая з вулиць гидоту стікає прямо в Дніпро, а це ще одне екологічне лихо для киян:

"Дуже правильно, що під час задимлення, в мерії вирішили поливати вулиці. Але не забуваємо, що все це також потрапляє в стоки. Залишки після дезінфекції, миючих засобів, використання яких сьогодні зросла в багато разів, все це також забруднює Дніпро".

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